Тру и Радужное королевство (мультсериал, 2017) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн
8.62017, True and the Rainbow Kingdom
Мультсериалы, Комедии0+
Серия в подписке «КиноVIP + viju»
- 0+22 мин
Тру и Радужное королевство
Сезон 1 Серия 1
- 0+22 мин
Тру и Радужное королевство
Сезон 1 Серия 2
- 0+22 мин
Тру и Радужное королевство
Сезон 1 Серия 3
- 0+22 мин
Тру и Радужное королевство
Сезон 1 Серия 4
- 0+22 мин
Тру и Радужное королевство
Сезон 1 Серия 5
- 0+22 мин
Тру и Радужное королевство
Сезон 1 Серия 6
- 0+22 мин
Тру и Радужное королевство
Сезон 1 Серия 7
- 0+22 мин
Тру и Радужное королевство
Сезон 1 Серия 8
- 0+22 мин
Тру и Радужное корол�евство
Сезон 1 Серия 9
- 0+22 мин
Тру и Радужное королевство
Сезон 1 Серия 10
Сюжет
Когда прекрасный мир Радужного Королевства настигают проблемы, остается одна надежда на Тру! С еe несмышлeным лучшим другом Котом Бартлби. Только Тру может высвободить силу Магических Желаний из Дерева Желаний для восстановления мира и любви в Королевстве.
Сериал Тру и Радужное королевство 1 сезон 8 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
СтранаСША, Канада
ЖанрыКомедии, Семейные, Приключения, Фэнтези, Мультсериалы
Рейтинг
9.0 КиноПоиск
7.1 IMDb