Тру и Радужное королевство
Wink
Детям
Тру и Радужное королевство

Тру и Радужное королевство (мультсериал, 2017) смотреть онлайн

8.62017, True and the Rainbow Kingdom 4 сезона
Мультсериалы, Приключения0+
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Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон3-й сезон4-й сезон

Сюжет

Когда прекрасный мир Радужного Королевства настигают проблемы, остается одна надежда на Тру! С еe несмышлeным лучшим другом Котом Бартлби. Только Тру может высвободить силу Магических Желаний из Дерева Желаний для восстановления мира и любви в Королевстве.

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Рейтинг

9.0 КиноПоиск
7.1 IMDb