WinkДетямТру и Радужное королевство4-й сезон
Тру и Радужное королевство (му�льтсериал, 2019) сезон 4 смотреть онлайн
8.62019, True and the Rainbow Kingdom 6 серий
Мультсериалы, Комедии0+
Серия в подписке «КиноVIP + viju»
- 0+22 мин
Тру и Радужное королевство
Сезон 4 Серия 1
- 0+22 мин
Тру и Радужное королевство
Сезон 4 Серия 2
- 0+43 мин
Тру и Радужное королевство
Сезон 4 Серия 3
- 0+22 мин
Тру и Радужное королевство
Сезон 4 Серия 4
- 0+22 мин
Тру и Радужное королевство
Сезон 4 Серия 5
- 0+22 мин
Тру и Радужное королевство
Сезон 4 Серия 6
Сюжет
Когда прекрасный мир Радужного Королевства настигают проблемы, остается одна надежда на Тру! С еe несмышлeным лучшим другом Котом Бартлби. Только Тру может высвободить силу Магических Желаний из Дерева Желаний для восстановления мира и любви в Королевстве.
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Информация
СтранаКанада, США
ЖанрыКомедии, Семейные, Приключения, Фэнтези, Мультсериалы
Рейтинг
9.0 КиноПоиск
7.1 IMDb