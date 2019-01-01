Тру и Радужное королевство (мультсериал, 2019) сезон 4 серия 1 смотреть онлайн
8.62019, True and the Rainbow Kingdom
Мультсериалы, Приключения0+
Серия в подписке «КиноVIP + viju»
Сюжет
Когда прекрасный мир Радужного Королевства настигают проблемы, остается одна надежда на Тру! С еe несмышлeным лучшим другом Котом Бартлби. Только Тру может высвободить силу Магических Желаний из Дерева Желаний для восстановления мира и любви в Королевстве.
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Информация
СтранаСША, Канада
Качеств�оFull HD
ЖанрыКомедии, Семейные, Приключения, Фэнтези, Мультсериалы
Рейтинг
9.0 КиноПоиск
7.1 IMDb