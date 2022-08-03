Тру и Радужное королевство. Сезон 4. Серия 5
Wink
Детям
Тру и Радужное королевство
4-й сезон
5-я серия

Тру и Радужное королевство (мультсериал, 2019) сезон 4 серия 5 смотреть онлайн

8.62019, True and the Rainbow Kingdom
Мультсериалы, Семейный0+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Когда прекрасный мир Радужного Королевства настигают проблемы, остается одна надежда на Тру! С еe несмышлeным лучшим другом Котом Бартлби. Только Тру может высвободить силу Магических Желаний из Дерева Желаний для восстановления мира и любви в Королевстве.

Страна
Канада, США
Жанр
Комедия, Семейный, Приключения, Фэнтези, Мультсериалы
Время
21 мин / 00:21

Рейтинг

9.0 КиноПоиск
7.1 IMDb