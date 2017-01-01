Тру и Радужное королевство. Сезон 1. Серия 7
Wink
Детям
Тру и Радужное королевство
1-й сезон
7-я серия

Тру и Радужное королевство (мультсериал, 2017) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн

8.62017, True and the Rainbow Kingdom
Мультсериалы, Комедии0+
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Сезоны и серии

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Сюжет

Когда прекрасный мир Радужного Королевства настигают проблемы, остается одна надежда на Тру! С еe несмышлeным лучшим другом Котом Бартлби. Только Тру может высвободить силу Магических Желаний из Дерева Желаний для восстановления мира и любви в Королевстве.

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Рейтинг

9.0 КиноПоиск
7.1 IMDb