Тру и Радужное королевство. Сезон 1. Серия 2
Wink
Детям
Тру и Радужное королевство
1-й сезон
2-я серия

Тру и Радужное королевство (мультсериал, 2017) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

8.62017, True and the Rainbow Kingdom
Мультсериалы, Комедия0+

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О сериале

Когда прекрасный мир Радужного Королевства настигают проблемы, остается одна надежда на Тру! С еe несмышлeным лучшим другом Котом Бартлби. Только Тру может высвободить силу Магических Желаний из Дерева Желаний для восстановления мира и любви в Королевстве.

Сериал Тру и Радужное королевство 1 сезон 2 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
США, Канада
Жанр
Комедия, Семейный, Приключения, Фэнтези, Мультсериалы
Время
21 мин / 00:21

Рейтинг

9.0 КиноПоиск
7.1 IMDb