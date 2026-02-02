Даша, Катя и Лидия Петровна — абсолютно незнакомые женщины. Объединяет их только недавно погибший бизнесмен — отец, муж и сын. После его смерти женщины оказываются наследницами общего дела и общих долгов. Теперь три разные по характеру, возрасту и социальному положению женщины, которые к тому же терпеть не могут друг друга, вынуждены объединиться.

