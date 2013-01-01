Третья мировая. Серия 3
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Третья мировая (сериал, 2013) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

8.32013, Третья мировая. Серия 3
Драмы12+

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Сюжет

После обострения отношений двух сверхдержав в разных регионах Советского Союза организованы военные сборы для резервистов. В тихой деревушке ничего не знают о высоких целях политического руководства СССР и США. Но когда мужчины призывного возраста начинают получать повестки из военкомата, сельчане понимают: началась новая война...

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Информация

Страна
Россия
Качество
SD
Жанры
Драмы

Рейтинг

6.3 КиноПоиск
4.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Третья мировая»