Зубр vs Макаров
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Top Dog Fighting Championship 9
1-й сезон
Зубр vs Макаров

Top Dog Fighting Championship 9 (сериал, 2021) сезон 1 серия 13 смотреть онлайн бесплатно

8.72021, Зубр vs Макаров
Спорт, Спорт18+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Девятый турнир Top Dog Fighting Championship собрал мощный кард и впервые разыграл сразу два чемпионских перстня: в среднем весе на ринге сразились Денис «Ураган» и Макс «ВДВ», а в легком дивизионе Мустафе «Беспощадному» противостоял Вятский князь — Алексей «Мельник».

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