Top Dog Fighting Championship 9 (сериал, 2021) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно

Девятый турнир Top Dog Fighting Championship собрал мощный кард и впервые разыграл сразу два чемпионских перстня: в среднем весе на ринге сразились Денис «Ураган» и Макс «ВДВ», а в легком дивизионе Мустафе «Беспощадному» противостоял Вятский князь — Алексей «Мельник».

