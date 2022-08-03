Top Dog Fighting Championship 9 (сериал, 2021) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно

Документальный фильм «Ореол»
Top Dog Fighting Championship 9
Документальный фильм «Ореол»

Top Dog Fighting Championship 9 (сериал, 2021) сезон 1 серия 2

2021, Документальный фильм «Ореол»
Спортивный18+

Девятый турнир Top Dog Fighting Championship собрал мощный кард и впервые разыграл сразу два чемпионских перстня: в среднем весе на ринге сразились Денис «Ураган» и Макс «ВДВ», а в легком дивизионе Мустафе «Беспощадному» противостоял Вятский князь — Алексей «Мельник».

Спортивный
64 мин / 01:04

