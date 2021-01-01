Николай «Чибис» vs Бовар «Гладиатор»
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Top Dog Fighting Championship 9
1-й сезон
Николай «Чибис» vs Бовар «Гладиатор»

Top Dog Fighting Championship 9 (сериал, 2021) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно

8.72021, Николай «Чибис» vs Бовар «Гладиатор»
Спорт, Смешанные единоборства18+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Девятый турнир Top Dog Fighting Championship собрал мощный кард и впервые разыграл сразу два чемпионских перстня: в среднем весе на ринге сразились Денис «Ураган» и Макс «ВДВ», а в легком дивизионе Мустафе «Беспощадному» противостоял Вятский князь — Алексей «Мельник».

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