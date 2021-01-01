Top Dog Fighting Championship 9 (сериал, 2021) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн бесплатно

Максим «ВДВ» vs Денис «Ураган»
Top Dog Fighting Championship 9
1-й сезон
Спортивный, Спортивный18+

Девятый турнир Top Dog Fighting Championship собрал мощный кард и впервые разыграл сразу два чемпионских перстня: в среднем весе на ринге сразились Денис «Ураган» и Макс «ВДВ», а в легком дивизионе Мустафе «Беспощадному» противостоял Вятский князь — Алексей «Мельник».

Сериал Максим «ВДВ» vs Денис «Ураган» 1 сезон 3 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Спортивный
32 мин / 00:32

