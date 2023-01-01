Top Dog Fighting Championship 9 (сериал, 2021) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

TOP DOG Fighting Championship 9 определил двух новых чемпионов TOP DOG. Вас ждут невероятно крутые схватки. В главном карде травмоопасный Николай «Чибис» встретится с Ханаковым Боваром по прозвищу «Гладиатор». В среднем весе мы наконец увидим бой за заветный перстень между Максом «ВДВ» и «Ураганом» Денисом Дуллой. Возглавит турнир TDFC 9 титульный поединок в лeгком весе между Мустафой Шарифовым и Алексеем Мельниковым.



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