Сандибек «Адос» vs Юрий «Ассириец» Рябой
Wink
Сериалы
Top Dog Fighting Championship 8
1-й сезон
Сандибек «Адос» vs Юрий «Ассириец» Рябой

Top Dog Fighting Championship 8 (сериал, 2021) сезон 1 серия 11 смотреть онлайн бесплатно

9.02021, Сандибек «Адос» vs Юрий «Ассириец» Рябой
Спорт, Смешанные единоборства18+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

TOP DOG Fighting Championship 8 зрителей ждет вечер боя на голых кулаках, в рамках которого пройдет девять боев, а хедлайнером вечером станет схватка: Дмитрий «Анубис» Кузнецов vs Тимур «Золотой» Мусаев. «Анубис» очень обидно проиграл на прошлом турнире из-за рассечения, в то время, как «Золотой» не сумел взять титул против Искандара Зияева. Никто из бойцов не намерен уступать во второй раз подряд.

Сериал Сандибек «Адос» vs Юрий «Ассириец» Рябой 1 сезон 11 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Рейтинг