Андрей Василиади vs Иса «Тандовский» Исаев
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Top Dog Fighting Championship 8
1-й сезон
Андрей Василиади vs Иса «Тандовский» Исаев

Top Dog Fighting Championship 8 (сериал, 2021) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн бесплатно

9.02021, Андрей Василиади vs Иса «Тандовский» Исаев
Спорт, Спорт18+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

TOP DOG Fighting Championship 8 зрителей ждет вечер боя на голых кулаках, в рамках которого пройдет девять боев, а хедлайнером вечером станет схватка: Дмитрий «Анубис» Кузнецов vs Тимур «Золотой» Мусаев. «Анубис» очень обидно проиграл на прошлом турнире из-за рассечения, в то время, как «Золотой» не сумел взять титул против Искандара Зияева. Никто из бойцов не намерен уступать во второй раз подряд.

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Жанр
Спорт
Время
22 мин / 00:22

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