Top Dog Fighting Championship 8
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Top Dog Fighting Championship 8

Top Dog Fighting Championship 8 (сериал, 2021) смотреть онлайн бесплатно

9.02021, Top Dog Fighting Championship 8 1 сезон
Спорт, Смешанные единоборства18+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Девятый турнир Top Dog Fighting Championship собрал мощный кард и впервые разыграл сразу два чемпионских перстня: в среднем весе на ринге сразились Денис «Ураган» и Макс «ВДВ», а в легком дивизионе Мустафе «Беспощадному» противостоял Вятский князь — Алексей «Мельник».

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