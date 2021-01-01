Top Dog Fighting Championship 8 (сериал, 2021) сезон 1 серия 12 смотреть онлайн бесплатно

TOP DOG Fighting Championship 8 зрителей ждет вечер боя на голых кулаках, в рамках которого пройдет девять боев, а хедлайнером вечером станет схватка: Дмитрий «Анубис» Кузнецов vs Тимур «Золотой» Мусаев. «Анубис» очень обидно проиграл на прошлом турнире из-за рассечения, в то время, как «Золотой» не сумел взять титул против Искандара Зияева. Никто из бойцов не намерен уступать во второй раз подряд.



