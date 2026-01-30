Только Насти не хватало. Сезон 1. Серия 3
Wink
Сериалы
Только Насти не хватало
1-й сезон
3-я серия
9.22025, Только Насти не хватало. Сезон 1. Серия 3
Мелодрама18+
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Только Насти не хватало (сериал, 2025) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Анастасия Кострова, молодая девушка из неблагополучной семьи, стремится к независимости. Главная проблема Насти — утрата доверия к окружающим. Она рассчитывает лишь на свои силы и не прощает людям даже самых незначительных ошибок. Однажды Настя влюбилась, но в конечном итоге собственными руками разрушила отношения с Сергеем. Оставшись одна, она признается себе, что ей нужна поддержка. Героиня выходит замуж за уверенного бизнесмена-строителя Артёма Шадрина. Но брак, несмотря на старания Насти, не складывается. Она понимает, что все еще любит Сергея, но для этого уже слишком поздно…

Страна
Россия
Жанр
Мелодрама
Время
46 мин / 00:46

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Актёры и съёмочная группа сериала «Только Насти не хватало»