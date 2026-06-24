Технолайк. Сезон 2. Серия 1
Wink
Детям
Технолайк
2-й сезон
1-я серия
9.02025, Технолайк. Сезон 2. Серия 1
Мультсериалы, Фантастика6+
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Технолайк (мультсериал, 2025) сезон 2 серия 1 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон

О сериале

11-летняя школьница-аутсайдер Аня случайно меняется аватарами со своим кумиром — популярным персонажем в виртуальном мире «Технолайк». Теперь девочке предстоит пройти испытание славой, победить таинственного злодея и обрести настоящих друзей.

Страна
Россия
Жанр
Фантастика, Мультсериалы
Время
11 мин / 00:11

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа сериала «Технолайк»