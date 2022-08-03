Тайная власть. Сезон 1. Серия 4
Wink
Сериалы
Тайная власть
1-й сезон
4-я серия

Тайная власть (сериал, 2018) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

2018, Deep State
Боевик, Триллер18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Бывший агент MI6 Макс Истон молчит о шпионском прошлом и ведет тихую жизнь во французской провинции с женой и двумя дочурками, как вдруг до него доходит известие о гибели сына от первого брака, который пошел по стопам отца и поплатился за это жизнью. Макс возвращается на службу ради мести.

Страна
Великобритания
Жанр
Боевик, Драма, Триллер
Время
49 мин / 00:49

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
7.1 IMDb