Тайная власть (сериал, 2018) смотреть онлайн
2018, Deep State 2 сезона
Боевики, Драмы18+
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Сюжет
Британский сериал-антология в жанре шпионского триллера. В центре сюжета ― международные заговоры, спецслужбы и их сотрудники, которые никогда не бывают бывшими, ведь такая опасная работа не отпускает даже после отставки. Хотите узнать, как устроена тайная власть? Тогда этот сериал для вас!
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Информация
СтранаВеликобритания
ЖанрыБоевики, Драмы, Зарубежные, Триллеры
Рейтинг
7.4 КиноПоиск
7.1 IMDb
- Режиссёр
Мэттью
Паркхилл
- Режиссёр
Роберт
Коннолли
- Актёр
Марк
Стронг
- Актёр
Джозеф
Демпси
- Актриса
Карима
МакАдамс
- Актриса
Лин
Рене
- Актриса
Анастасия
Гриффит
- АПАктёр
Алистэр
Петри
- Актриса
Амелия
Баллмор
- Актёр
Кингсли
Бен-Адир
- Актёр
Зубин
Варла
- МРАктёр
Мел
Райдо
- �Сценарист
Мэттью
Паркхилл
- Продюсер
Мэттью
Паркхилл
- ХБПродюсер
Хилари
Беван Джонс
- ССХуд�ожник
Сэм
Стоукс
- ДБМонтажёр
Дэвид
Баррет
- ДХОператор
Дэвид
Хиггс