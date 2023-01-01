Тайная власть (сериал, 2018) смотреть онлайн

Сюжет

Британский сериал-антология в жанре шпионского триллера. В центре сюжета ― международные заговоры, спецслужбы и их сотрудники, которые никогда не бывают бывшими, ведь такая опасная работа не отпускает даже после отставки. Хотите узнать, как устроена тайная власть? Тогда этот сериал для вас!



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