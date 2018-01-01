Биография

Джозеф Демпси — британский актер. Родился в Ливерпуле 22 июня 1987 года. Учился в общеобразовательной школе Вест-Бриджфорд. Актерское искусство изучал в Central Junior Television Workshop. В кино дебютировал в начале 2000-х годов: снимался в сериалах «Врачи» и «Максимум практики». Узнаваемость Джозеф Демпси приобрел после съемок в сериале «Молокососы», за работу в котором кинокритики удостоили его номинации на премию «Золотая Нимфа» в категории «Лучший актер в драматическом сериале». Еще одним успешным проектом в биографии Демпси стал сериал «Игра престолов». Роль Джендри Баратеона принесла ему две номинации на Премию Гильдии актеров. Другие известные проекты с участием Джозефа — «Мерлин», «Обвиняемые», «Тайная власть», «Доктор Кто».