Wink
Сериалы
Тайная власть
1-й сезон

Тайная власть (сериал, 2018) сезон 1 смотреть онлайн

2018, Deep State 8 серий
Боевик, Драма18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Бывший агент MI6 Макс Истон молчит о шпионском прошлом и ведет тихую жизнь во французской провинции с женой и двумя дочурками, как вдруг до него доходит известие о гибели сына от первого брака, который пошел по стопам отца и поплатился за это жизнью. Макс возвращается на службу ради мести.

Страна
Великобритания
Жанр
Боевик, Драма, Триллер

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
7.1 IMDb