Сериалы
Тальянка
1-й сезон
2-я серия

Тальянка (сериал, 2014) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

2014, Тальянка. Сезон 1. Серия 2
Драма18+

О сериале

История о любви итальянской артистки и советского летчика во время Второй мировой войны и в первые послевоенные годы.

Страна
Россия
Жанр
Драма
Качество
SD
Время
50 мин / 00:50

Рейтинг

6.3 КиноПоиск
5.8 IMDb

