Сыр в мышеловке (сериал, 2016) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн бесплатно

Скромная отличница Хон Соль влюбляется в главную звезду университета Ю Чона. Он красив, харизматичен и сказочно богат. Однако, узнавая парня всe ближе, Хон Соль понимает, что за его показной общительностью скрывается какая-то тайна. Какие скелеты прячет в шкафу популярный красавчик?



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