Сыр в мышеловке. Серия 16
Wink
Сериалы
Сыр в мышеловке
1-й сезон
16-я серия

Сыр в мышеловке (сериал, 2016) сезон 1 серия 16 смотреть онлайн бесплатно

8.82016, Chijeuindeoteuraep
Мелодрамы, Комедии16+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Скромная отличница Хон Соль влюбляется в главную звезду университета Ю Чона. Он красив, харизматичен и сказочно богат. Однако, узнавая парня всe ближе, Хон Соль понимает, что за его показной общительностью скрывается какая-то тайна. Какие скелеты прячет в шкафу популярный красавчик?

Сериал Сыр в мышеловке 1 сезон 16 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
Южная Корея
Качество
Full HD
Жанры
Комедии, Драмы, Мелодрамы

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
7.2 IMDb