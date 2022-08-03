Сыр в мышеловке
Wink
Сериалы
Сыр в мышеловке

Сыр в мышеловке (сериал, 2016) смотреть онлайн

8.82016, Chijeuindeoteuraep 1 сезон
Мелодрама, Комедия16+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Скромная отличница Хон Соль влюбляется в главную звезду университета Ю Чона. Он красив, харизматичен и сказочно богат. Однако, узнавая парня всe ближе, Хон Соль понимает, что за его показной общительностью скрывается какая-то тайна. Какие скелеты прячет в шкафу популярный красавчик?

Страна
Южная Корея
Жанр
Комедия, Драма, Мелодрама

Рейтинг

7.5 КиноПоиск
7.2 IMDb