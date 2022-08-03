Сыр в мышеловке (сериал, 2016) смотреть онлайн
8.82016, Chijeuindeoteuraep 1 сезон
Мелодрама, Комедия16+
Сезоны и серии
- 16+60 мин
Сыр в мышеловке
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 16+62 мин
Сыр в мышеловке
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 16+63 мин
Сыр в мышеловке
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 16+63 мин
Сыр в мышеловке
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 16+63 мин
Сыр в мышеловке
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 16+64 мин
Сыр в мышеловке
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 16+66 мин
Сыр в мышеловке
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 16+67 мин
Сыр в мышеловке
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
- 16+61 мин
Сыр в мышеловке
Сезон 1 Серия 9Бесплатно
- 16+63 мин
Сыр в мышеловке
Сезон 1 Серия 10Бесплатно
- 16+66 мин
Сыр в мышеловке
Сезон 1 Серия 11Бесплатно
- 16+72 мин
Сыр в мышеловке
Сезон 1 Серия 12Бесплатно
- 16+69 мин
Сыр в мышеловке
Сезон 1 Серия 13Бесплатно
- 16+63 мин
Сыр в мышеловке
Сезон 1 Серия 14Бесплатно
- 16+59 мин
Сыр в мышеловке
Сезон 1 Серия 15Бесплатно
- 16+64 мин
Сыр в мышеловке
Сезон 1 Серия 16Бесплатно
О сериале
Скромная отличница Хон Соль влюбляется в главную звезду университета Ю Чона. Он красив, харизматичен и сказочно богат. Однако, узнавая парня всe ближе, Хон Соль понимает, что за его показной общительностью скрывается какая-то тайна. Какие скелеты прячет в шкафу популярный красавчик?
СтранаЮжная Корея
ЖанрКомедия, Драма, Мелодрама
Рейтинг
7.5 КиноПоиск
7.2 IMDb