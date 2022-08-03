Сыр в мышеловке. Серия 2
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Сыр в мышеловке
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Сыр в мышеловке (сериал, 2016) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно

8.82016, Chijeuindeoteuraep
Мелодрама, Комедия16+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Скромная отличница Хон Соль влюбляется в главную звезду университета Ю Чона. Он красив, харизматичен и сказочно богат. Однако, узнавая парня всe ближе, Хон Соль понимает, что за его показной общительностью скрывается какая-то тайна. Какие скелеты прячет в шкафу популярный красавчик?

Страна
Южная Корея
Жанр
Комедия, Мелодрама
Качество
Full HD
Время
61 мин / 01:01

Рейтинг

7.5 КиноПоиск
7.2 IMDb