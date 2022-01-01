Свободная Куба. Сезон 1. Серия 4
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Свободная Куба
1-й сезон
4-я серия

Свободная Куба (сериал, 2022) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

2022, Cuba Libre
Драма, Мелодрама18+
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Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Невероятная история жизни Анна Сильвы Паис – дочери главы политической полиции Португалии. Красивая и чувственная девушка обладала огромным бунтарским духом. В 1965 году она бросает мужа-дипломата и семью, чтобы участвовать в кубинской революции и быть рядом со своей тайной любовью – Че Геварой.

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Страна
Португалия
Жанр
Исторический, Драма, Мелодрама
Время
43 мин / 00:43

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
7.2 IMDb