Свободная Куба
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Свободная Куба

Свободная Куба (сериал, 2022) смотреть онлайн

2022, Cuba Libre 1 сезон
Драма, Мелодрама18+
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Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Невероятная история жизни Анна Сильвы Паис – дочери главы политической полиции Португалии. Красивая и чувственная девушка обладала огромным бунтарским духом. В 1965 году она бросает мужа-дипломата и семью, чтобы участвовать в кубинской революции и быть рядом со своей тайной любовью – Че Геварой.

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Страна
Португалия
Жанр
Исторический, Драма, Мелодрама

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
7.2 IMDb