Свободная Куба (сериал, 2022) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

Свободная Куба. Сезон 1. Серия 3
Сериалы
Свободная Куба
1-й сезон
3-я серия

8.32022, Cuba Libre
Драма, Мелодрама18+
О сериале

Невероятная история жизни Анна Сильвы Паис – дочери главы политической полиции Португалии. Красивая и чувственная девушка обладала огромным бунтарским духом. В 1965 году она бросает мужа-дипломата и семью, чтобы участвовать в кубинской революции и быть рядом со своей тайной любовью – Че Геварой.

Страна
Португалия
Жанр
Исторический, Драма, Мелодрама
Время
44 мин / 00:44

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
7.2 IMDb