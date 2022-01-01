WinkСериалыСвободная Куба1-й сезон3-я серия
Свободная Куба (сериал, 2022) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн
8.32022, Cuba Libre
Драма, Мелодрама18+
Невероятная история жизни Анна Сильвы Паис – дочери главы политической полиции Португалии. Красивая и чувственная девушка обладала огромным бунтарским духом. В 1965 году она бросает мужа-дипломата и семью, чтобы участвовать в кубинской революции и быть рядом со своей тайной любовью – Че Геварой.
СтранаПортугалия
ЖанрИсторический, Драма, Мелодрама
Время44 мин / 00:44
Рейтинг
7.0 КиноПоиск
7.2 IMDb
- ЭОРежиссёр
Энрике
Оливейра
- АЛАктёр
Адриану
Луш
- СРАктриса
Сусана
Руис
- ЛГАктриса
Лия
Гама
- КНАктриса
Катия
Нунеш
- СВАктриса
Сандра
Веласкес
- ММАктриса
Маргарида
Маринью
- ЛМАктриса
Леонор
Мая
- МПАктриса
Мариана
Пашеку
- ЭЛАктёр
Эйтор
Лоренсу
- БГАктриса
Беатриш
Годинью
- ЭОСценарист
Энрике
Оливейра
- ЭОПродюсер
Энрике
Оливейра
- РММонтажёр
Рикарду
Мешкита
- ПМКомпозитор
Педру
Маркеш