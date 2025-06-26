Свободная Куба (сериал, 2022) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

Невероятная история жизни Анна Сильвы Паис – дочери главы политической полиции Португалии. Красивая и чувственная девушка обладала огромным бунтарским духом. В 1965 году она бросает мужа-дипломата и семью, чтобы участвовать в кубинской революции и быть рядом со своей тайной любовью – Че Геварой.

