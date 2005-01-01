Сумасбродка (сериал, 2005) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Молодая журналистка Ксения собирается замуж. Девушка счастлива и не подозревает, что именно в день торжественного бракосочетания ее поджидают крупные неприятности. Для начала в багажнике своей машины Ксения с ужасом обнаруживает труп шефа, непонятно как туда попавший. После этого вихрь неприятностей набирает все большую силу: на девушку совершается одно покушение за другим, из ЗАГСа пропадают документы...



На помощь Ксении приходит новый симпатичный знакомый по имени Мирослав, который берется расследовать странные происшествия последних дней. Он по очереди подозревает в совершении преступлений то будущую свекровь Ксении, то знакомую ее жениха... Но ни Мирослав, ни Ксения пока не знают, как далеки они от истины.



