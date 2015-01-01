WinkСериалыСултан Разия1-й сезон34-я серия
Султан Разия (сериал, 2015) сезон 1 серия 34 смотреть онлайн
8.12015, Razia Sultan
Боевики, Мелодрамы12+
Этот сериал пока недоступен
Сюжет
Историческая сага о жизни, становлении и правлении великой султан Разии. Разия, внучка Кутуб-уд-дина Айбака и дочь Шамс-уд-дина Илтутмиша, стала первой и единственной женщиной, которая взошла на престол Делийского султаната.
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Информация
СтранаИндия
ЖанрыИсторические, Боевики, Драмы, Мелодрамы
Рейтинг
6.4 IMDb