Султан Разия (сериал, 2015) сезон 1 серия 134 смотреть онлайн
8.12015, Razia Sultan
Боевик, Исторический12+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Историческая сага о жизни, становлении и правлении великой султан Разии. Разия, внучка Кутуб-уд-дина Айбака и дочь Шамс-уд-дина Илтутмиша, стала первой и единственной женщиной, которая взошла на престол Делийского султаната.
СтранаИндия
ЖанрИсторический, Боевик, Драма, Мелодрама
Время21 мин / 00:21
Рейтинг
6.4 IMDb