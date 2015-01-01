Султан Разия. Серия 164
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Султан Разия
1-й сезон
164-я серия

Султан Разия (сериал, 2015) сезон 1 серия 164 смотреть онлайн

8.12015, Razia Sultan
Боевики, Исторические12+

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Сюжет

Историческая сага о жизни, становлении и правлении великой султан Разии. Разия, внучка Кутуб-уд-дина Айбака и дочь Шамс-уд-дина Илтутмиша, стала первой и единственной женщиной, которая взошла на престол Делийского султаната.

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Рейтинг

6.4 IMDb