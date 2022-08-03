WinkСериалыСултан Разия1-й сезон139-я серия
Султан Разия (сериал, 2015) сезон 1 серия 139 смотреть онлайн
8.12015, Razia Sultan
Боевик, Биография18+
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О сериале
Историческая сага о жизни, становлении и правлении великой султан Разии. Разия, внучка Кутуб-уд-дина Айбака и дочь Шамс-уд-дина Илтутмиша, стала первой и единственной женщиной, которая взошла на престол Делийского султаната.
СтранаИндия
ЖанрИсторический, Боевик, Драма, Биография
Время20 мин / 00:20
Рейтинг
6.4 IMDb