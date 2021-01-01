8.52021, Scenes from a Marriage
Драма18+
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Сцены из супружеской жизни (сериал, 2021) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн
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О сериале
Ремейк великого мини-сериала Ингмара Бергмана. «Сцены из супружеской жизни» прошли адаптацию под современные реалии, но сохранили основные события, а также глубокий психологизм. Это история про уникальную связь двух людей, которая сводит их вместе даже после развода. Главные роли исполнили Джессика Честейн и Оскар Айзек, уже игравшие супругов в криминальной драме «Самый жестокий год».
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Рейтинг
8.0 КиноПоиск
8.1 IMDb
- ХЛРежиссёр
Хагай
Леви
- Актриса
Джессика
Честейн
- Актёр
Оскар
Айзек
- СКАктриса
Софиа
Копера
- НБАктриса
Николь
Бахари
- Актёр
Кори
Столл
- ТФАктриса
Това
Фелдшух
- Актёр
Михаэль
Алони
- СМАктриса
Сунита
Мани
- Актриса
Сьюзан
Пурфар
- ИБСценарист
Ингмар
Бергман
- ХЛСценарист
Хагай
Леви
- ЭХСценарист
Эми
Херцог
- ББПродюсер
Блэр
Бреард
- ДБПродюсер
Даниэль
Бергман
- Продюсер
Джессика
Честейн
- МЭПродюсер
Майкл
Элленберг
- КТХудожник
Кевин
Томпсон
- МБХудожник
Мияко
Беллицци
- ЯХМонтажёр
Яэль
Херсонский
- ЕГКомпозитор
Евгений
Гальперин