Сцены из супружеской жизни. Серия 2
Wink
Сериалы
Сцены из супружеской жизни
1-й сезон
2-я серия
8.52021, Scenes from a Marriage
Драма18+
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Сцены из супружеской жизни (сериал, 2021) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Ремейк великого мини-сериала Ингмара Бергмана. «Сцены из супружеской жизни» прошли адаптацию под современные реалии, но сохранили основные события, а также глубокий психологизм. Это история про уникальную связь двух людей, которая сводит их вместе даже после развода. Главные роли исполнили Джессика Честейн и Оскар Айзек, уже игравшие супругов в криминальной драме «Самый жестокий год».

Сериал Сцены из супружеской жизни 1 сезон 2 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
США
Жанр
Драма
Качество
Full HD
Время
60 мин / 01:00

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
8.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Сцены из супружеской жизни»