Сцены из супружеской жизни (сериал, 2021) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

Ремейк великого мини-сериала Ингмара Бергмана. «Сцены из супружеской жизни» прошли адаптацию под современные реалии, но сохранили основные события, а также глубокий психологизм. Это история про уникальную связь двух людей, которая сводит их вместе даже после развода. Главные роли исполнили Джессика Честейн и Оскар Айзек, уже игравшие супругов в криминальной драме «Самый жестокий год».



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