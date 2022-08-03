Страйк (сериал, 2021) сезон 2 серия 3 смотреть онлайн
О сериале
Частный детектив Корморан Страйк и его помощница Робин пытаются разобраться в личной жизни и очередном запутанном деле. Снова увидеть любимых героев позволит сериал «Страйк» — 2 сезон, снятый по роману Джоан Роулинг «Смертельная белизна», уже доступен на Wink. Робин вышла замуж за Мэтта, а у Корморана появилась девушка Лорелей. Тем не менее они продолжают работать вместе, а их взаимная тяга делает обстановку в детективном агентстве особенно напряженной. К тому же вскоре им придется столкнуться с непростой задачей. Сначала в офис к Страйку приходит молодой человек по имени Билли Найт и утверждает, что много лет назад был свидетелем убийства ребенка. Чуть позже детектива посещает министр Чизвел, которого шантажирует брат Билли... Не упустите возможность узнать, что связывает двух клиентов. Смотреть 2 сезон сериала «Страйк» вы можете онлайн в хорошем качестве с подпиской на Wink!
СтранаВеликобритания
ЖанрКриминал, Драма, Детектив, Триллер
КачествоFull HD
Время56 мин / 00:56
Рейтинг
- СТРежиссёр
Сьюзэн
Талли
- ЧСРежиссёр
Чарльз
Стёрридж
- ТБАктёр
Том
Бёрк
- ХГАктриса
Холлидей
Грейнджер
- КЛАктёр
Керр
Логан
- ДГАктёр
Джек
Гринлис
- ККАктриса
Кристина
Коул
- КСАктёр
Киллиан
Скотт
- ССАктриса
Сара
Суини
- СОАктёр
Сэмюэль
Оутли
- ЙРАктёр
Йен
Редфорд
- НОАктриса
Наташа
О’Кифф
- ТЭСценарист
Том
Эдж
- БРСценарист
Бен
Ричардс
- Сценарист
Дж.К.
Роулинг
- РКПродюсер
Рут
Кэнли-Леттс
- Продюсер
Дж.К.
Роулинг
- ККХудожница
Клер
Кенни
- ССМонтажёр
Стив
Синглтон
- ТНОператор
Томаш
Наумюк
- ПСОператор
Пётр
Собоциньский мл.
- ХТОператор
Хьюберт
Тачкановски