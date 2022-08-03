Смертельная белизна. Часть 3
Wink
Сериалы
Страйк
2-й сезон
Смертельная белизна. Часть 3
9.12021, Strike
Детектив, Криминал18+
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Страйк (сериал, 2021) сезон 2 серия 3 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон3-й сезон4-й сезон

О сериале

Частный детектив Корморан Страйк и его помощница Робин пытаются разобраться в личной жизни и очередном запутанном деле. Снова увидеть любимых героев позволит сериал «Страйк» — 2 сезон, снятый по роману Джоан Роулинг «Смертельная белизна», уже доступен на Wink. Робин вышла замуж за Мэтта, а у Корморана появилась девушка Лорелей. Тем не менее они продолжают работать вместе, а их взаимная тяга делает обстановку в детективном агентстве особенно напряженной. К тому же вскоре им придется столкнуться с непростой задачей. Сначала в офис к Страйку приходит молодой человек по имени Билли Найт и утверждает, что много лет назад был свидетелем убийства ребенка. Чуть позже детектива посещает министр Чизвел, которого шантажирует брат Билли... Не упустите возможность узнать, что связывает двух клиентов. Смотреть 2 сезон сериала «Страйк» вы можете онлайн в хорошем качестве с подпиской на Wink!

Страна
Великобритания
Жанр
Криминал, Драма, Детектив, Триллер
Качество
Full HD
Время
56 мин / 00:56

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
7.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Страйк»