WinkСериалыСтрашные сказки2-й сезон6-я серия
Страшные сказки (сериал, 2015) сезон 2 серия 6 смотреть онлайн
8.22015, Penny Dreadful
Ужасы, Фэнтези18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Викторианская Англия. Знаменитый путешественник Малкольм Мюррей нанимает команду людей с уникальными способностями, чтобы разыскать дочь Мину, похищенную коварным Хозяином. Так начинаются жуткие приключения экстрасенса Ванессы Айвз, анатома Виктора Франкенштейна и стрелка Итана Чандлера.
Рейтинг
7.4 КиноПоиск
8.2 IMDb
- ДХРежиссёр
Джеймс
Хоуз
- БКРежиссёр
Брайан
Кирк
- ПКРежиссёр
Пако
Кабесас
- Актриса
Ева
Грин
- ТДАктёр
Тимоти
Далтон
- Актёр
Гарри
Тредэвэй
- Актёр
Джош
Хартнетт
- Актёр
Рив
Карни
- ДСАктёр
Дэнни
Сапани
- БПАктриса
Билли
Пайпер
- Актёр
Рори
Киннер
- ОЛАктриса
Оливия
Ллевелин
- Актёр
Алан
Армстронг
- ДЛСценарист
Джон
Логан
- КУСценарист
Кристи
Уилсон-Кернс
- ПХПродюсер
Пиппа
Харрис
- ШХПродюсер
Шила
Хокин
- НМХудожница
Неназома
МакНэми
- ДМХудожник
Джонатан
МакКинстри
- ДКОператор
Джон
Конрой
- ОМОператор
Оуэн
МакПолин
- НУОператор
Найджел
Уиллоби
- ПДОператор
П.Дж.
Диллон