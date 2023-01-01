Страшные сказки (сериал, 2014) смотреть онлайн
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Сюжет
Демоническая Ева Грин в готической фэнтези-драме от сценариста мюзикла «Суини Тодд, демон-парикмахер с Флит-стрит».
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Викторианский Лондон мрачен и полон ужасов, да таких, что беглецу из Америки Итану Чендлеру и не снились. Встреча с загадочной повелительницей духов Ванессой Айвз открывает ему глаза на существование мира теней, населенного монстрами и прочими исчадиями ада. Вы готовы увидеть нечто действительно жуткое? Тогда начинайте смотреть онлайн сериал «Страшные сказки» в хорошем качестве.
Зрителей, решивших смотреть онлайн сериал «Страшные сказки» (2014), ждет встреча с графом Дракулой, Франкенштейном, Дорианом Греем и другими известными героями. Наслаждайтесь просмотром и оставляйте свои отзывы на «Страшные сказки».
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Информация
СтранаВеликобритания, США, Ирландия
ЖанрыМистические, Ужасы, Драмы, Фэнтези, Зарубежные
Рейтинг
- ДХРежиссёр
Джеймс
Хоуз
- БКРежиссёр
Брайан
Кирк
- ПКРежиссёр
Пако
Кабесас
- Актриса
Ева
Грин
- ТДАктёр
Тимоти
Далтон
- Актёр
Гарри
Тредэвэй
- Актёр
Джош
Хартнетт
- Актёр
Рив
Карни
- ДСАктёр
Дэнни
Сапани
- БПАктриса
Билли
Пайпер
- Актёр
Рори
Киннер
- ОЛАктриса
Оливия
Ллевелин
- Актёр
Алан
Армстронг
- ДЛСценарист
Джон
Логан
- КУСценарист
Кристи
Уилсон-Кернс
- ПХПродюсер
Пиппа
Харрис
- ШХПродюсер
Шила
Хокин
- НМХудожница
Неназома
МакНэми
- ДМХудожник
Джонатан
МакКинстри
- ДКОператор
Джон
Конрой
- ОМОператор
Оуэн
МакПолин
- НУОператор
Найджел
Уиллоби
- ПДОператор
П.Дж.
Диллон