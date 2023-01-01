Страшные сказки (сериал, 2014) смотреть онлайн

Сюжет

Демоническая Ева Грин в готической фэнтези-драме от сценариста мюзикла «Суини Тодд, демон-парикмахер с Флит-стрит».



Сериал «Страшные сказки», вышедший в 2014 году, доступен для бесплатного просмотра на нашем сайте.



Викторианский Лондон мрачен и полон ужасов, да таких, что беглецу из Америки Итану Чендлеру и не снились. Встреча с загадочной повелительницей духов Ванессой Айвз открывает ему глаза на существование мира теней, населенного монстрами и прочими исчадиями ада. Вы готовы увидеть нечто действительно жуткое? Тогда начинайте смотреть онлайн сериал «Страшные сказки» в хорошем качестве.



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