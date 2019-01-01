Странный ангел. Сезон 2. Серия 1
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2-й сезон
1-я серия

Странный ангел (сериал, 2019) сезон 2 серия 1 смотреть онлайн

7.52019, Strange Angel
Драмы, Зарубежные18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Сериал изучает потаенные уголки души одной из самых противоречивых американских личностей первой половины XX века. Всегда полагавшийся на интеллект инженер Джек Парсонс работал в NASA, но при этом пропагандировал учение мага Алистера Кроули и всерьез стремился постичь сверхъестественное.

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Драмы, Зарубежные, Детективы

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
7.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Странный ангел»

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