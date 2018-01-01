Странный ангел (сериал, 2019) сезон 2 смотреть онлайн

Сериал изучает потаенные уголки души одной из самых противоречивых американских личностей первой половины XX века. Всегда полагавшийся на интеллект инженер Джек Парсонс работал в NASA, но при этом пропагандировал учение мага Алистера Кроули и всерьез стремился постичь сверхъестественное.

