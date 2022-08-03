Стальная звезда. Сезон 3. Серия 3
Стальная звезда (сериал, 2020) сезон 3 серия 3 смотреть онлайн

8.32020, Tin Star
Драма18+

О сериале

Бывший детектив Джим Уорт переезжает вместе с семьей из Лондона в одно из самых живописных канадских мест – городок в Скалистых горах. Однако новая должность в качестве главы местной полиции не принесет герою покоя, ради которого все затевалось.

Страна
Великобритания
Жанр
Драма
Время
43 мин / 00:43

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
7.2 IMDb

