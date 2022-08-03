Стальная звезда (сериал, 2020) сезон 3 серия 3 смотреть онлайн

WinkСериалыСтальная звезда3-й сезон3-я серия
8.32020, Tin Star
Драма18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Бывший детектив Джим Уорт переезжает вместе с семьей из Лондона в одно из самых живописных канадских мест – городок в Скалистых горах. Однако новая должность в качестве главы местной полиции не принесет герою покоя, ради которого все затевалось.
СтранаВеликобритания
ЖанрДрама
Время43 мин / 00:43
Рейтинг
6.9 КиноПоиск
7.2 IMDb
- Режиссёр
Джастин
Чадвик
- ЭТРежиссёр
Элис
Тротон
- ГХРежиссёр
Грант
Харви
- Актёр
Тим
Рот
- ЖОАктриса
Женевьев
О’Рейли
- ЭЛАктриса
Эбигейл
Лаури
- ОКАктёр
Оливер
Куперсмит
- КХАктриса
Кристина
Хендрикс
- ИПАктёр
Иан
Палстон-Дэвис
- СПАктриса
Сара
Подемски
- РКАктёр
Райан
Кеннеди
- ЛБАктриса
Линда
Бойд
- КХАктёр
Кристофер
Хейердал
- Сценарист
Роуэн
Жоффе
- Продюсер
Роуэн
Жоффе
- ДСПродюсер
Дьедерик
Сантер
- МГХудожник
Макс
Готтлиб
- АРХудожник
Алекс
Робертсон
- ПШОператор
Пол
Шарошши
- СХОператор
Стивен
Холл