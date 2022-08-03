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Стальная звезда
3-й сезон

Стальная звезда (сериал, 2020) сезон 3 смотреть онлайн

8.32020, Tin Star 6 серий
Драма, Криминал18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Бывший детектив Джим Уорт переезжает вместе с семьей из Лондона в одно из самых живописных канадских мест – городок в Скалистых горах. Однако новая должность в качестве главы местной полиции не принесет герою покоя, ради которого все затевалось.

Страна
Великобритания, США, Канада
Жанр
Криминал, Драма, Триллер

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
7.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Стальная звезда»