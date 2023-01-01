Стальная звезда (сериал, 2017) смотреть онлайн
8.32017, Tin Star 3 сезона
Драмы, Мини-сериалы18+
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Сюжет
Детектив из Лондона Джим Уорт, который ныне лечится от алкоголизма, решает переехать в Канаду. Герой поселяется со своей семьей в небольшом городке у гор и быстро попадает в местные органы правопорядка. Из-за открытия нефтеперерабатывающего завода город захватывает волна миграции — большая корпорация притягивает огромное количество рабочих, а вместе с потоком приезжих здесь начинает процветать преступность, торговля наркотиками, азартные игры и проституция.
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Информация
СтранаВеликобритания
ЖанрыДрамы, Зарубежные, Мини-сериалы
Рейтинг
6.9 КиноПоиск
7.2 IMDb
- Режиссёр
Джастин
Чадвик
- ЭТРежиссёр
Элис
Тротон
- ГХРежиссёр
Грант
Харви
- Актёр
Тим
Рот
- ЖОАктриса
Женевьев
О’Рейли
- ЭЛАктриса
Эбигейл
Лаури
- ОКАктёр
Оливер
Куперсмит
- КХАктриса
Кристина
Хендрикс
- ИПАктёр
Иан
Палстон-Дэвис
- СПАктриса
Сара
Подемски
- РКАктёр
Райан
Кеннеди
- ЛБАктриса
Линда
Бойд
- КХАктёр
Кристофер
Хейердал
- Сценарист
Роуэн
Жоффе
- Продюсер
Роуэн
Жоффе
- ДСПродюсер
Дьедерик
Сантер
- МГХудожник
Макс
Готтлиб
- АРХудожник
Алекс
Робертсон
- ПШОператор
Пол
Шарошши
- СХОператор
Стивен
Холл