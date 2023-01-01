Стальная звезда
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Стальная звезда

Стальная звезда (сериал, 2017) смотреть онлайн

8.32017, Tin Star 3 сезона
Драмы, Мини-сериалы18+

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Сюжет

Детектив из Лондона Джим Уорт, который ныне лечится от алкоголизма, решает переехать в Канаду. Герой поселяется со своей семьей в небольшом городке у гор и быстро попадает в местные органы правопорядка. Из-за открытия нефтеперерабатывающего завода город захватывает волна миграции — большая корпорация притягивает огромное количество рабочих, а вместе с потоком приезжих здесь начинает процветать преступность, торговля наркотиками, азартные игры и проституция.

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Рейтинг

6.9 КиноПоиск
7.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Стальная звезда»

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