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2-й сезон
7-я серия

Список клиентов (сериал, 2013) сезон 2 серия 7 смотреть онлайн

2013, The Client List 2.7
Драма, Криминал18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Райли устанавливает личный контакт с богатым клиентом по имени Дилан, который, кроме всего прочего, отец-одиночка. Кайлу отказывают в свиданиях после драки с сокамерником.

Страна
США
Жанр
Криминал, Драма
Качество
SD
Время
41 мин / 00:41

Рейтинг

6.5 КиноПоиск
6.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Список клиентов»