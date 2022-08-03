Wink
Сериалы
Список клиентов

Список клиентов (сериал, 2012) смотреть онлайн

2012, The Client List 2 сезона
Драма, Криминал18+

Этот сериал пока недоступен

О сериале

В центре сюжета обычная домохозяйка из Техаса, которая устраивается на работу в массажный салон, но вскоре понимает что ей придется предоставлять клиентам не только массаж…

Страна
США
Жанр
Криминал, Драма

Рейтинг

6.5 КиноПоиск
6.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Список клиентов»